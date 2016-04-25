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أبو هشيمة يعلن عن إنشائه أول مصنع حديد "صديق للبيئة" فى العالم

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أبو هشيمة يعلن عن إنشائه أول مصنع حديد "صديق للبيئة" فى العالم أبو هشيمة يعلن عن إنشائه أول مصنع حديد "صديق للبيئة" فى العالم
أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، أنه تم إدخال تكنولوجيا صديقة للبيئة لتشغيل مصنعه للحديد والصلب فى بنى سويف، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاء.

وقال "أبو هشيمة"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى "، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن هذا المصنع سيكون أول مصنع حديد صديق للبيئة على مستوى العالم، ويوفر الغاز بنسبة 70% والكهرباء بنسبة 30%، مضيفاً :"هذا جيل جديد فى صناعة الحديد، والحمد الله إن قالت لى مفيش غاز، كى أفكر فى هذا الاتجاه، والعالم كله سيأتى لمشاهدة تلك التكنولوجيا..هذا فخر للصناعة المصرية".

وعن خفض غاز مصانع الحديد، قال :"الدولة لا تستطيع دعم أى شىء سواء الفقراء والمحتاجين ولو استطاعت منح الغاز للصناعة حتى بـ نصف دولار فهذا أمر جيد، لكن دون تحمل أعباء، كما يجب ألا تكسب الدولة فى الأراضى الصناعية والطاقة..والمكسب الحقيقى فى توفير فرص العمل والإنتاج والتصدير وهذا يصب فى مصلحة الدولة..الدولة تعلم حساباتها جيداً".

وأشار "أبو هشيمة" إلى أنه بصدد الاستثمار فى الأسمنت والسيراميك الخشب بجانب حديد وصلب المصريين، مضيفاً :"أسعى للسير فى هذا الاتجاه بكل قوة وتوفير فرص عمل جديدة".

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مصر 365

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