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إلغاء قرار وقف حسام قنديل عن العمل بعد اعتذاره عن إساءته لـ"قصر العينى"

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إلغاء قرار وقف حسام قنديل عن العمل بعد اعتذاره عن إساءته لـ"قصر العينى" إلغاء قرار وقف حسام قنديل عن العمل بعد اعتذاره عن إساءته لـ"قصر العينى"
ألغى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قرار وقف الدكتور حسام قنديل، رئيس قسم القلب بكلية طب قصر العينى، عن العمل كما قرر وقف إحالته للتحقيق، حيث تم عزله عن رئاسة القسم مع إحالته للتحقيق؛على خلفية التصريحات التى أدلى بها لـ"اليوم السابع" وأساء فيها لقصر العينى، وذلك لاعتذاره عن هذه التصريحات.

وأضاف نصار، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن "قنديل" أبدى أسفه واعتذاره عن هذه التصريحات غير المقصودة ونشر اعتذارا بذلك فى جريدة الأهرام، قائلا:"نحن إذ نؤكد احترامنا وتقديرنا للدكتور حسام قنديل كأحد أساتذة الجامعة الكبار، فإننا نحيى فيه شجاعة الاعتذار وهو أيضا فضيلة".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، قبول اعتذار الدكتور حسام قنديل، وانتهاء الأمر عند هذا الحد، وإلغاء قرار الوقف عن العمال والإحالة إلى التحقيق، قائلا:"المشكلة لم تكن شخصية أبدا، كما أن الأمر لم يتعلق بحرية الرأى، وإنما يتعلق بسمعة الجامعة وأساتذتها، وواجبنا أن نحافظ عليها، وعلى من يتهم أحدا أن يثبت اتهامه، وإلا فليتحمل المسئولية عما يقول".

وأشار نصار، إلى أن أحد أعضاء اتحاد الجامعة وهو الطالب "عباس على" حضر لحفل منح الدكتوراه الفخرية مدعوا من الجامعة، ونشر صورته مع بعض ضيوف الجامعة وكتب ما شكل إهانة لهم والجامعة، وتم إحالة الأمر للتحقيق، مؤكدا أنه بادر بالاعتذار والأسف ونشر ذلك على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، مؤكدا أن الجامعة قبلت الاعتذار وأغلقت الأمر عند هذا الحد.


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