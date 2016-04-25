رئيس المعاهد الأزهرية يعتمد جدول امتحانات الثانوية الأسبوع الجارى

أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم اعتماد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الأسبوع الجارى، وذلك بعد تلقى العديد من المقترحات من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنه ولأول مرة الطلاب هم الذين سيضعون جدولهم بأنفسهم، موضحاً أن الأزهر دائماً ما يعمل على راحة ابنائه الطلاب وتوفير الأجواء التى تساعدهم على التفوق.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتوقع أن ترتفع نسبة النجاح هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، وذلك بسبب العديد من القرارات الإصلاحية فى العملية التعليمية التى شهدها التعليم الأزهرى منذ أعوام وبدأت تؤتى بثمارها، مشدداً على أنه لن يسمح بالغش فى كافة امتحانات الأزهر سواء بالنقل أو الشهادات لكافة المراحل، لافتاً إلى أنه سيطلق قوافل للمرور المفاجئ على اللجان فى أى محافظة، ومحاسبة المتهاونين وإثابة المجدين.

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