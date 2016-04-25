يصيب الذكور فى سن 20–30.. تعرف على أعراض وأسباب الالتهاب الفقارى التيبسى

يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس إن مرض الالتهاب الفقارى التيبسى هو التهاب مناعى مزمن يصيب مفاصل العمود الفقرى والمفصلين الموجودين بأسفل ظهر المريض، ويعد هذا المرض أكثر انتشارا فى الذكور عن الإناث والفئة العمرية الأكثر إصابة بالمرض ما بين 20-30 سنة.

وأضاف د. عادل محمود أن هذا المرض يتميز بوجود عامل وراثى (جينى) واضح يؤدى إلى تيبس بالعمود الفقرى نتيجة التصاق الفقرات ببعضها ووجود التهاب فى الأوتار عند ارتباطها بالعظام، وفى الحالات الشديدة من المرض قد يحدث اندماج كامل وتصلب تام للعمود الفقرى.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس أن أعراض المرض عادة ما تظهر بشكل متدرج، وتبدأ بألم مصاحب بتيبس فى أسفل ظهر المريض، ويكون أكثر حدوثا فى ساعات الصباح الباكر، وقد يؤدى المرض أيضا لألم ببعض المفاصل الأخرى مثل مفصلى الكتف والفخذ، ومع تطور المرض قد يحدث فقدان لحركة العمود الفقرى وتمدد الصدر وتحديد شديد لقدرة المريض فى الأنحناء لكل الجوانب، مضيفا أنه تتحسن معظم أعراض المرض تدريجيا عند بذل النشاط البدنى.

وأشار الطبيب إلى أن حوالى 40% من مرضى الالتهاب الفقارى التيبسى يعانون من التهاب قزحى فى العينين، مما يؤدى إلى ألم واحمرار فى العين وحساسية شديدة للضوء، كما قد يحدث التهاب فى الشريان الأورطى، وقد يؤدى هذا المرض إلى تليف فى الجزء العلوى من الرئة.

وأضاف د. عادل: "يعتمد تشخيص المرض على أعراض المريض والفحص السريرى وكذلك على الفحص بالأشعة السينية والرنين المغناطيسى والتى توضح وجود آثار الالتهاب فى المفصل، ووجود العامل الوراثى (HLA-B27) عند فحص عينة من الدم قد تساعد فى التشخيص.

وتابع د. عادل أنه لا يوجد علاج شافٍ لهذا المرض ومعظم العلاجات التى تعطى للمرضى تكون إما لتخفيف سرعة تقدم المرض أو لعلاج المضاعفات أو لتسكين الأعراض المرضية، ويعتمد العلاج على ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعى واستخدام مضادات الالتهاب ومشتقات السلفا وبعض الأدوية البيولوجية، وقد تكون الجراحة من الخيارات للعلاج فى الحالات الشديدة من المرض، حيث يتم استبدال المفصل المصاب، مثل مفصل الركبة أو الكتف.

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