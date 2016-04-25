أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن خطة قطاع الرى بالوادى الجديد

Google+ Print
اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن خطة قطاع الرى بالوادى الجديد اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن خطة قطاع الرى بالوادى الجديد
قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وافق على اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن خطة قطاع الرى بالمحافظة، والتى تضمنت طرح عملية لتشغيل 20 بئراً بمركز الداخلة بالطاقة الشمسية، يوم الاثنين المقبل باعتمادات أولية تصل إلى 25 مليون جنيه.

وأضاف مصطفى أن الخطة تضمنت أيضاً تخصيص 35 مليون جنيه؛ لتوريد وشراء قطع غيار للآبار، و10 مليون جنيه لرفع كفاء المجارى المائية، ومد المواسير بمراكز المحافظة الخمسة بالإضافة لتخصيص 13 مليون جنيه لمد مواسير الـ B.B.C ،بالإضافة إلى إنشاء مأوى لآبار الرى الحكومية بتكلفة 33 مليون جنيه.

توصيل الكهرباء للآبار والمنازل بقرية الزيات بالخارجة بـ14 مليون جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365