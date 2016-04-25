اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن خطة قطاع الرى بالوادى الجديد

قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وافق على اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن خطة قطاع الرى بالمحافظة، والتى تضمنت طرح عملية لتشغيل 20 بئراً بمركز الداخلة بالطاقة الشمسية، يوم الاثنين المقبل باعتمادات أولية تصل إلى 25 مليون جنيه.

وأضاف مصطفى أن الخطة تضمنت أيضاً تخصيص 35 مليون جنيه؛ لتوريد وشراء قطع غيار للآبار، و10 مليون جنيه لرفع كفاء المجارى المائية، ومد المواسير بمراكز المحافظة الخمسة بالإضافة لتخصيص 13 مليون جنيه لمد مواسير الـ B.B.C ،بالإضافة إلى إنشاء مأوى لآبار الرى الحكومية بتكلفة 33 مليون جنيه.

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