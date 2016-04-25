"الحماية المدنية" تسيطر على حريقين منفصلين فى 8 منازل بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، على حريقين منفصلين بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، الأول ناحية نجع محمود التابع لقرية أولاد حمزة بعدد 5 منازل، والثانى بناحية قرية أولاد بهيج بعدد 3 منازل دون حدوث خسائر بالأرواح.

الحريق الأول بسبب ماس كهربائى من جهاز تكييف بمنزل "علاء.ع 38 سنة عامل، وامتد لمنازل كلٍّ من وليد.ح 33 سنة عامل، والديب.ر 72 سنة عامل، ومحمود.س 58 سنة عامل، وسرحان.م 42 سنة مدرس".

وانحصرت التلفيات في نفوق دابة واحتراق ثلاث ماكينات رى ونوافذ بعض المنازل وكمية من الكابلات المغذية لأحد المحولات المعلقة بأحد أعمدة الإنارة المجاورة لتلك المنازل.

بسؤال محمود ياسين، رئيس شبكات كهرباء العسيرات، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من جهاز تكييف بمنزل الأول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 923 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تبين أن الحريق الثانى بناحية قرية أولاد بهيج نشب بثلاثة منازل ملك "حمدى . م أ 32 سنة عامل ،وعبدالله . م . أ . ر55 سنة عامل ، محمد . م . س 68 سنة عامل"، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق كميات من البوص، وبسؤال أصحاب المنازل رجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدى، تم إخطار الادلة الجنائية وتحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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