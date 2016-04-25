أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الحماية المدنية" تسيطر على حريقين منفصلين فى 8 منازل بسوهاج

Google+ Print
"الحماية المدنية" تسيطر على حريقين منفصلين فى 8 منازل بسوهاج "الحماية المدنية" تسيطر على حريقين منفصلين فى 8 منازل بسوهاج
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، على حريقين منفصلين بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، الأول ناحية نجع محمود التابع لقرية أولاد حمزة بعدد 5 منازل، والثانى بناحية قرية أولاد بهيج بعدد 3 منازل دون حدوث خسائر بالأرواح.

الحريق الأول بسبب ماس كهربائى من جهاز تكييف بمنزل "علاء.ع 38 سنة عامل، وامتد لمنازل كلٍّ من وليد.ح 33 سنة عامل، والديب.ر 72 سنة عامل، ومحمود.س 58 سنة عامل، وسرحان.م 42 سنة مدرس".

وانحصرت التلفيات في نفوق دابة واحتراق ثلاث ماكينات رى ونوافذ بعض المنازل وكمية من الكابلات المغذية لأحد المحولات المعلقة بأحد أعمدة الإنارة المجاورة لتلك المنازل.

بسؤال محمود ياسين، رئيس شبكات كهرباء العسيرات، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من جهاز تكييف بمنزل الأول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 923 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تبين أن الحريق الثانى بناحية قرية أولاد بهيج نشب بثلاثة منازل ملك "حمدى . م أ 32 سنة عامل ،وعبدالله . م . أ . ر55 سنة عامل ، محمد . م . س 68 سنة عامل"، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق كميات من البوص، وبسؤال أصحاب المنازل رجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدى، تم إخطار الادلة الجنائية وتحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ننشر أسماء 14 شخصا مصابين بالتسمم فى قرية النغاميش بسوهاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365