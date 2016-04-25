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حبس عامل يزرع بانجو داخل منزله للتعاطى بالجيزة

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حبس عامل يزرع بانجو داخل منزله للتعاطى بالجيزة حبس عامل يزرع بانجو داخل منزله للتعاطى بالجيزة
أمر المستشار أحمد حامد رئيس نيابة أكتوبر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بزرع 10 أشجار من مخدر البانجو داخل مسكنه.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الواحات تفيد زرع عامل نبات البانجو المخدر داخل مسكنه، سبق اتهامه فى 4 قضايا، وعلى الفور تم الحصول على إذن من النيابة وتم القبض عليه. وتبين أن المتهم زرع 10 أشجار بانجو داخل مسكنه، وبمواجهته اعترف بزرعه المخدر بقصد التعاطى، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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