ستيفن سيجال يقع في فخ رامز جلال

نقل الممثل المصري رامز جلال إلى إحدى المستشفيات المغربية إثر تلقيه عدة ضربات أفقدته الوعي، من الممثل العالمي ستيفن سيجال Steven Seagal، خلال تصوير حلقة من برنامجه "رامز بيلعب بالنار".

وذكرت بعض المصادر ان رامز جلال أوقع سيجال في فخه فوق عمارتي "Twin Center"، بعد أن أوهمه بأن رجل إطفاء جاء لكي ينقذه من الانفجار قبل أن يصعدا معاً إلى المروحية.

وبهذا يكون سيجال، الممثل الأمريكي والمدرب المحترف في رياضة الأيكيدو، قد وقع ضحية مقلب رامز جلال في برنامجه الذي يصوره بمدينة الدار البيضاء، ومن المنتظر أن يعرض في رمضان المقبل.