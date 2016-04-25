السدحان: "مستر كاش" سيسلم للتلفزيون قبل رمضان بوقت كاف

صرح نواف السدحان المشرف العام على مسلسل "مستر كاش" من بطولة وإنتاج الفنان عبدالله السدحان ويعرض خلال شهر رمضان المقبل على القناة الأولى في الفترة الذهبية، أنه استمتع بالعمل مع مجموعة مميزة من الفنانين الكبار في السعودية والخليج، معتبراً أن الفنان عبدالله السدحان الأب الروحي للعمل بداية من النص مروراً بالإنتاج وحتى التمثيل، وأوضح أن الرؤية كانت مشتركة بين الجميع في إطار فريق واحد يسعى للنجاح وتقديم الأفضل سواء من التلفزيون أو الكتاب أو الفنانين أو المخرج.

ولفت إلى أن التصوير يتم بوتيرة جيدة وأن العمل سينتهي تصويره بين الرياض وجدة والقاهرة وتسليمه للتلفزيون السعودي قبل رمضان بوقت كاف حيث أن المونتاج وباقي الأعمال الفنية تتم بالتوازي مع التصوير، وأبان أن الكواليس بين الفنانين والفنيين وكل العاملين في المسلسل تدور في إطار من التقدير والاحترام.

وأكد السدحان أنه يتم في هذا العمل استخدام كاميرات وعدسات متطورة وتقنية السينما تحت ادارة إخراجية وإنتاجية محترفة وراقية، معبراً عن سعادته بالعمل كمشرف على مسلسل إنتاجياً للمرة الثانية بعد "هذا حنا" - وليس مسلسل "طالع نازل" كما نشر في تقرير سابق - متمنياً أن يلقى العمل رضا الجمهور وأن يكون إضافة للدراما السعودية.

يشار إلى أن "مستر كاش" من إنتاج مؤسسة فن المحلية للإنتاج الفني التابعة للفنان عبدالله السدحان، وتأليف ورشة نص تتكون من عنبر الدوسري وحسين الراشد بإشراف عبدالله السدحان، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: عبدالله السدحان ومحمد العيسى ويوسف الجراح وماجد مطرب فواز ومشعل المطيري وليلى السلمان وأميرة محمد وشمعة محمد ومروة محمد وعبدالمحسن النمر وأمينة العلي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي