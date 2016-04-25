بالصور: إيهاب توفيق يطلب من جمهوره "الضغط" للإفراج عن ألبومه الجديد

فى مواجهة الهجمات المتكررة من جمهوره والنقد العنيف بسبب تأخر صدور ألبومه الجديد "عمرى ما انسى" ، اعترف الفنان المطرب إيهاب توفيق بأن الأزمة مع الشركة المنتجة، التى كلما حددت موعدا لطرح الألبوم فى الأسواق، عادت وطلبت تعديلات، وتوجه الأدمن للجمهور بطلب الضغط علي شركة "مزيكا" للإفراج عن الألبوم المنتظر منذ سبتمبر الماضي.

إيهاب توفيق سبب وحدد أكثر من موعد لطرح الألبوم الجديد ولكنه يعود فى اللحظات الأخيرة ليقدم موعدا جديدا، وظن البعض أنه يخشى المنافسة حاليا، أو غير راضي عن الألبوم ، ولكنه أكد أن الألبوم جاهز، وكل التعديلات المطلوبة من الشركة المنتجة تم تنفيذها، وحصل على وعد أخير بإصدار الألبوم مع أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يقوم بتصوير أغنية خلال الشهر القادم لعرضها بالفضائيات.

أدمن الصفحة الرسمية للفنان إيهاب توفيق بموقع الفيس بوك تطوع صباح اليوم للرد على هجوم الجمهور قائلا: إيهاب عارف قد إيه كلكم منتظرين الألبوم ، و هو بيبلغكم إن التأخير و التأجيل من طرف شركة عالم الفن طوال العامين السابقين و مش بسببه.

أضاف: آخر ما وصل إليه البوب مع شركة عالم الفن إن الألبوم يكون بعد العيد و يتم تصوير أغنية و يتم عرضها قبل رمضان ، تفتكروا الوقت كافي لتصوير أغنية و عرضها قبل رمضان؟

واختتم قائلا: عالم الفن طلبوا تغييرات اكتر من مرة في اوراق الألبوم و البوب بينفذ لهم طلباتهم و مع ذلك يتم التأجيل، وقد تلقى العشرات من المقترحات بأسماء شركات انتاج أخري يمكن أن تتعامل مع إيهاب توفيق باهتمام يليق بتاريخه، والأغلبية اقترحت شركة ناي المملوكة للهضبة عمرو دياب.

برأيك هل سيسفر ضغط الجمهور عن قرار سريع بالافراج عن ألبوم إيهاب توفيق أم يعقد الأزمة أكبر مع شركة عالم الفن؟

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