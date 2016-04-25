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لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: دعم محدودى الدخل يأتى بتنشيط سوق العمل

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لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: دعم محدودى الدخل يأتى بتنشيط سوق العمل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: دعم محدودى الدخل يأتى بتنشيط سوق العمل
قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن أزمة محدودى الدخل ستكون من أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة من خلال تنشيط سوق العمل بحيث يكون أكثر انتاجاً.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه إذا كانت الدولة تدعم محدودى الدخل فلا يمكنها أن تستمر فى هذا الدعم لفترة كبيرة، فلابد من فتح مجالات عمل لهذه الفئة، موضحاً أن مساندة الدولة لمحدودى الدخل تاتى من خلال تنشيط سوق العمل لهم، وحثهم على الانتاج.

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