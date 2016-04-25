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محافظ دمياط يبحث مع مدير بنك الإسكان والتعمير موقف حاجزى الوحدات

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محافظ دمياط يبحث مع مدير بنك الإسكان والتعمير موقف حاجزى الوحدات محافظ دمياط يبحث مع مدير بنك الإسكان والتعمير موقف حاجزى الوحدات
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع المحاسب رأفت كحلة مدير بنك الإسكان والتعمير بدمياط موقف المواطنين من حاجزى الوحدات السكنية بفارسكور وكفر سعد ممن سددوا مقدم الحجز منذ عام 2007 الي بنك الإسكان والتعمير وتقديرا لظروفهم واعتبارهم من المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المعلن عنه حاليا فقد هؤلاء الحاجزين.

حيث أكد المحافظ علي أحقيتهم فى الحصول علي الوحدات السكنية طبقا للشروط المعمول بها وكلفه بالتواصل مع وزارة الاسكان لعمل كل ما يلزم تجاه هؤلاء المواطنين .

ومن جانبه أوضح مدير بنك الإسكان والتعمير بدمياط أنه تم إرسال جميع الملفات الخاصة بهم لوزارة الإسكان للتسجيل على الوزارة لتكون لهم الأولوية، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة موجودة فى بنك الإسكان والتعمير .

جدير بالذكر أن محافظ دمياط قد التقي في نهاية ديسمبر الماضى بالدكتور مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان لبحث موقف الحاجزين منذ عام 2007 حيث تم الاتفاق علي اخذ الحاجزين في الاعتبار طبقا للشروط والقواعد التي تضعها وزارة الإسكان وقام المحافظ بإرسال الأسماء الي بنك الإسكان والتعمير لمراعاة اولويتهم واعتبارهم من المستحقين للوحدات السكنية طبقا لأقدمية الحجز .


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