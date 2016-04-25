بالصور.. محافظ قنا يشهد نهائى كأس "صحة المحافظة" 2016

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أمس الأحد، المباراة النهائية ببطولة كأس صحة قنا لعام 2016 بين فريق مستشفى قنا العام وفريق مديرية الصحة، بالصالة المغطاة بنادي البحر بحضور الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، ومحمد الفنجري وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

من جانبه أوضح الدكتور أيمن خضارى، أن بطولة كاس صحة قنا لخماسيات كرة القدم نظمتها مديرية الشئون الصحية في الفترة من 11/4/2016 وحتى 24/4/2016 بمشاركة 16 فريقا مثلهم 144 لاعبا من الأطباء والعاملين من مستشفيات ومكاتب الصحة من جميع مراكز المحافظة.

فيما أعرب محافظ قنا، عن سعادته لحضور هذه البطولة مؤكدا حرصه الدائم على متابعة أى نشاط رياضي يقام بالمحافظة مقدماّ الشكر للمسئولين بمديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة علي مجهوداتهم في تنظيم هذه البطولات، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة علي الشباب بدنياَ ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم، داعياَ مديريات الخدمات بالمحافظة إلى إقامة الدورات والأنشطة الرياضية أسوة بمديرية الصحة لزيادة أعداد الممارسين للرياضة.

وفي نهاية المباراة، كرم محافظ قنا والدكتور أيمن خضارى، المتميزين خلال فترة البطولة كما قاما بتسليم ميداليات ومكافآت مالية لأصحاب المركز الأول والثانى والثالث وتسليم كأس البطولة لفريق مستشفى قنا العام بعد فوزه بـ6 أهداف مقابل لاشئ .

محافظ قنا يتفقد ويتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية

>

>