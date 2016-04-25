مدير رى الداخلة: تركيب خلايا شمسية لانارة هندسة الرى بديلا عن التيار الكهربائى

قال المهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية والرى بمركز الداخلة بالوادى الجديد أن الادارة تستعد لتركيب خلايا شمسية لإنارة مقر هندسة الرى بالداخلة بديلا عن التيار الكهربائى ليكون المقر هو أول مبنى حكومى يتم تشغيله وانارته بالطاقة الشمسية بالمحافظة .

وأضاف إبراهيم أن الهدف استخدام طاقة نظيفة وتوفير الكهرباء كنموذج يتم الاقتداء به فى المبانى الحكومية وتحفيز المواطنين لاستخدامها فى تشغيل أبار الرى بمحطات الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء كأحد اهم مصادر الطاقة المتجددة والتى تمتاز بها المحافظة كونها اكبر محافظة تتضمن نسبة سطوع شمسى على مستوى الجمهورية .

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