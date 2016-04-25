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مدير المعهد السويدى بالإسكندرية: التكنولوجيا أتاحت الحصول على المعلومة الصحفية بسهولة

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مدير المعهد السويدى بالإسكندرية: التكنولوجيا أتاحت الحصول على المعلومة الصحفية بسهولة مدير المعهد السويدى بالإسكندرية: التكنولوجيا أتاحت الحصول على المعلومة الصحفية بسهولة
قال بيتر ويدرود، مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، إن تكنولوجيا المعلومات غيرت شكل الصحافة والإعلام لما أتاحته من إمكانيات السرعة والتيسير علي القائمين علي وسائل الإعلام، مشيراً إلي أن تلك التكنولوجيا تعاملت مع صعوبة الحصول على المعلومات في مقابل إتاحتها عبر المصادر الحديثة والتكنولوجية.

وأضاف فى بيان اليوم عن انطلاق منتدى الإسكندرية للإعلام، أن تلك التحديات للحصول علي المعلومة لتقديم صحافة إحترافية أصبح محور نقاش المؤسسات الصحفية في العالم؛ وهو ما يطرحه المنتدى من نقاش في دورته الحالية.

وأكد "ويدرود"؛ أن المعهد السويدى حريص علي شراكته السنوية لتنظيم منتدى الإسكندرية للإعلام لما يمثله من فرص لعقد النقاشات والحوارات الفعالة في أحد المجالات الحيوية للحياة متمثلة في الصحافة والإعلام لتطوير الأداء المهنى وتقديم المعلومات التي يحتاجها الجمهور وتحقق التقارب بين الشعوب.

يذكر أن أنٌشئ "منتدى الإسكندرية للإعلام"، عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدى بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة، تلفزيون وكذلك الإعلام الإلكتروني)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى.

ويعقد المنتدى سنوياً منذ إنطلاقه فى 2013 ناقشت موضوعات الإعلام المحلي والتنمية، والإعلام المجتمعي في العالم العربي، وريادة الأعمال في مجال الإعلام)، وتناقش الدورة الحالية "الإعلام وتكنولوجيا المعلومات" في ظل المتغيرات السريعة التي تجرى والتأثيرات المتبادلة فيما بينهما.

- منتدى اسكندرية للإعلام يعلن عن بدء دورته الرابعة فى نهاية ابريل الحالى
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