بالصور.. ختام دورة إعداد القيادات التنفيذية والمحلية بالمنوفية

اختتم مركز النيل للاعلام بالمنوفية، المرحلة الأولى من دورة"إعداد القيادات التنفيذية والمحلية "، فى إطار مشروع التأهيل من أجل التمكين بحضور مصطفى بيومى، سكرتير مساعد محافظة المنوفية.

تهدف الدورة لتأهيل قيادات من الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية وتوعية الناخبين بدور وأهمية المجالس المحلية وكيفية اختيار المرشحين فى انتخاباتها.

تضمنت المرحلة الأولى عدة محاور تهدف لاكساب المقبلين على الترشح للمجالس المحلية العلوم الأساسية التى تساعدهم على التعامل مع المهام التى سيتحملونها فى المستقبل كأساسيات الإدارة واتخاذ القرار وقوانين المحليات، وأساسيات المحاسبة وإدارة الوقت، والعديد من المحاور الأخرى التى تكسب المترشحين والناخبين ثقافة ووعى بالعلوم التى تساعدهم على ممارسة الدور الرقابى للمجالس المحلية بفاعلية وكفاءة.

وفى كلمته، أكد بيومى أهمية ممارسة عضو المجلس المحلى دوره الذى اختاره الشعب من أجله فى تجرد تام من المصالح الشخصية، واضعا نصب عينيه المصلحة العامة، مؤكدا أن العلاقة بين اجهزة الدولة تقوم على التكامل من أجل مصلحة المواطنـ مشيرا إلى أنه كما منح الناخبون لمرشحهم حق الرقابة وضعوا على كاهله مسئولية جسيمة سيحاسب عليها أمام الله وأمامهم.

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