أبو هشيمة لـ"خالد صلاح": سعر الحديد أقل من تكلفته

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، معاناة مصانع الحديد والصلب فى ظل اتفاع سعر الدولار والمواد الخام، مؤكداً أن سعر الحديد أقل من تكلفة إنتاجه.

وقال أبو هشيمة" فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، : "فواتير المواد الخام موجوده للجهات الرقابية، والبنوك لا تدبر لنا أى دولار، وسعر الحديد أقل من سعر التكلفة اللى زاد ألف جنيه"، مضيفاً :"أشكر كل شركات الحديد..الزيادة كبيرة جدا وأطالب أى جهة رقابية بحث تكلفة أسعار مصانع من مواد خام ودولار وتكلفة تشغيل"، معلناً انه سيكون أول من يتقدم بكشف عن هذه التفاصيل، وسيبدأ بنفسه من الغد، مطمئناً المواطنين بشأن تأثير ارتفاع سعر الحديد، مؤكداً ان ذلك لا يؤثر بشكل كبير فى أسعار العقارات،

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