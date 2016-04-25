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أبو هشيمة لـ"خالد صلاح": سعر الحديد أقل من تكلفته

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أبو هشيمة لـ"خالد صلاح": سعر الحديد أقل من تكلفته أبو هشيمة لـ"خالد صلاح": سعر الحديد أقل من تكلفته
كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، معاناة مصانع الحديد والصلب فى ظل اتفاع والمواد الخام، مؤكداً أن أقل من تكلفة إنتاجه.

وقال أبو هشيمة" فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى "، المذاع عبر فضائية "النهار"، : "فواتير المواد الخام موجوده للجهات الرقابية، والبنوك لا تدبر لنا أى دولار، وسعر الحديد أقل من سعر التكلفة اللى زاد ألف جنيه"، مضيفاً :"أشكر كل شركات الحديد..الزيادة كبيرة جدا وأطالب أى جهة رقابية بحث تكلفة مصانع من مواد خام ودولار وتكلفة تشغيل"، معلناً انه سيكون أول من يتقدم بكشف عن هذه التفاصيل، وسيبدأ بنفسه من الغد، مطمئناً المواطنين بشأن تأثير ارتفاع سعر الحديد، مؤكداً ان ذلك لا يؤثر بشكل كبير فى أسعار العقارات،

-خالد صلاح بـ"على هوى مصر" فى رسالة للداعين لمظاهرات 25 أبريل: التظاهر حق مكفول بعيدا عن محاولات إسقاط الدولة.. حافظوا على مصر ولا تضعوها فى مأزق.. ويؤكد: المؤامرات تحاك بنا و28 يناير 2011 لن يتكرر
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- أبو هشيمة يعلن تطوير إحدى قرى حلايب.. ويؤكد:"التركة صعبة ولازم كلنا نشيلها"
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-"أبو هشيمة" فى رسالة للشباب: أنتم محظوظون بدعم الرئيس.. و"انسوا القطاع العام"
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مصر 365

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