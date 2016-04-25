أبو هشيمة يكشف: الحكومة لم تنفذ قرارها بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد

علق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، على انخفاض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، كاشفاً أن سعر الغاز ما زال سارياً بـ7 دولارات للوحدة وليس 4 دولارات، والحكومة لم تنفذ قرارها بتخفيضه.

وقال أبو هشيمة"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"،: "لم أكن سبباً ولم أدعو لخفض سعر غاز المصانع وأنا أقل المستفيدين فى السوق"، مضيفاً:" هناك أولويات للصناعة كان لا بد أن تسبق قرار خفض الغاز، لكن يجب تخفيضه لجميع الصناعات".

وأشاد رجل الأعمال، بوزير الصناعة فى الكثير القرارات الشجاعة خاصة المتعلقة باستيراد السلع الاستفزازية، كما أشاد بوزراء المجموعة الاقتصادية، مطالبها بكشف تفصيلى عن قراراتهم للشعب، مضيفاً :"لا أغضب من استفادة أحد الصناع بخفض سعر الغاز، والاختلاف فى وجهات النظر ليس عيبا، لكن الأمر يتطلب حماية الصناعة بخطوات معروفة"، لافتاً إلى أن المصانع أغلقت بسبب أزمة الدولار وعدم تواجد الغاز فى فترة من الفترات السابقة.

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