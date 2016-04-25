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خالد صلاح يعرض اتصالا هاتفيا لوزير الدفاع يشيد بأبو هشيمة وإعماره"الخربة"

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خالد صلاح يعرض اتصالا هاتفيا لوزير الدفاع يشيد بأبو هشيمة وإعماره"الخربة" خالد صلاح يعرض اتصالا هاتفيا لوزير الدفاع يشيد بأبو هشيمة وإعماره"الخربة"
عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، ببرنامجه "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، لمكالمة هاتفية بين اللواء أركان حرب محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال حفل افتتاح مشروع ترميم الـ100 منزل، الذى تنفذه شركة حديد المصريين وجمعية الأورمان، بقرية الخربة فى محافظة شمال سيناء، وأبلغها للحضور من شيوخ وعواقل سيناء.

ووجه الوزير خلال المكالمة الشكر لرجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، وكل القائمين على تنمية القرية وكل شيوخ القبائل والعواقل بشمال سيناء، قائلاً: "لولاهم ما قضينا على الإرهاب والمجرمين فى شمال سيناء".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أنه كان يتمنى تواجده بينهم فى هذا الاحتفال، وتعذر ذلك نظرا لانشغاله باجتماع مع الرئيس السيسى فى قصر الاتحادية، مؤكداً أن ما تم من مشروعات أداء جيد من أجل سيناء، موجهاً الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لأدائه الرائع ومساهماته فى تنمية سيناء، مطالبا كافة رجال الأعمال بأن يحذوا حذوه فى التعاون وإنجاز مشروعات مماثلة.

-خالد صلاح بـ"على هوى مصر" فى رسالة للداعين لمظاهرات 25 أبريل: التظاهر حق مكفول بعيدا عن محاولات إسقاط الدولة.. حافظوا على مصر ولا تضعوها فى مأزق.. ويؤكد: المؤامرات تحاك بنا و28 يناير 2011 لن يتكرر
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- أبو هشيمة يعلن تطوير إحدى قرى حلايب.. ويؤكد:"التركة صعبة ولازم كلنا نشيلها"
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-"أبو هشيمة" فى رسالة للشباب: أنتم محظوظون بدعم الرئيس.. و"انسوا القطاع العام"
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مصر 365

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