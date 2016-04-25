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أبو هشيمة لـ"خالد صلاح": المتآمرون فشلوا فى إحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه

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أبو هشيمة لـ"خالد صلاح": المتآمرون فشلوا فى إحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه أبو هشيمة لـ"خالد صلاح": المتآمرون فشلوا فى إحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه
استنكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، أداء مؤسسات المجتمع الدولى فى حل مشكلات الشرق الأوسط، مؤكداً أن هناك مؤامرات خارجية تحاك ضد لكنها غير معلومة الأسباب، مشيراً إلى أن مصر محاصرة اقتصادياً بعد فشل المتآمرين على إحداث الفتنة بين الجيش والشعب المصرى.

وأوضح "أبو هشيمة"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر لها طبيعة خاصة، والعلاقة بين جيشها والشعب مختلفة عن غيرها فى العالم، فالجيش فى مصر يحمى ويبنى ويعمر.

ودعا رجل الأعمال المصرى، لضرورة عبور الحصار الاقتصادى الواقع على مصر، مضيفاً أن المتآمرين فشلوا فى إحداث الفتنة بين المسلمين والمسحيين والإيقاع بالجيش، ولذا يسعون لمحاصرة الاقتصاد والتشكيك فى الاتفاقيات مع الدول الشقيقة وفرنسا، مستطرداً:"يجب أن نعبر من عنق الزجاجة لتعود مصر قائدة وأقوى من الأول..بس نعدى المشكلة الاقتصادية، والرئيس السيىسى ليس ساحراً حتى لو جبنا مين، لكن الاتفاقيات مجرد خطوات كى تتحرك بها الدولة وهذا يتطلب الصبر والإرادة".

وقال إن مصر لا ترفض التمويل الأجنبى، لكنها ترفض التمويل السرى، لافتا إلى أن المجتمع الدولى فشل فى حل المشكلات ويفكر فى شرق أوسط جديد، مشددا على أن الخطر سيطال إسرائيل حال حدوث أى سوء لمصر.

-خالد صلاح بـ"على هوى مصر" فى رسالة للداعين لمظاهرات 25 أبريل: التظاهر حق مكفول بعيدا عن محاولات إسقاط الدولة.. حافظوا على مصر ولا تضعوها فى مأزق.. ويؤكد: المؤامرات تحاك بنا و28 يناير 2011 لن يتكرر
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- أبو هشيمة يعلن تطوير إحدى قرى حلايب.. ويؤكد:"التركة صعبة ولازم كلنا نشيلها"
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-"أبو هشيمة" فى رسالة للشباب: أنتم محظوظون بدعم الرئيس.. و"انسوا القطاع العام"
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مصر 365

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