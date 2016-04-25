"العامة للجملة": طرح سلع رمضان بـ528 منفذاً فى المحافظات بتخفيض 20%

أكد جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على منتجات السلع الرمضانية مع الموردين بأسعار مخفضة، وأن جميع المنتجات من إنتاج العام الحالى وبجودة عالية، وأنه سيتم طرحها بمنافذ الشركة فى مختلف محافظات الوجه البحرى بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى 20 % من خلال 528 منفذاً.

وأضاف جمال الشرقاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضرورة توفير مختلف السلع الغذائية، وكذلك سلع نقاط الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة مع توفير السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين، تمهيداً لصرفها للمواطنين فى مواعيدها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة تعتمد على زيادة الدعم المخصص للمواطنين على البطاقات التموينية بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 % لكل فرد مقيد على البطاقة، وذلك ضمن سلسلة خطوات تقوم بها الوزارة لوصول الدعم إلى مستحقيه، حيث سيرتفع قيمة الدعم لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين من 15 حنيهاً إلى 17 أو 18 جنيهاً بشكل مستمر شهرياً لمواجهة التضخم، وفى ظل أزمة الدولار، الأمر الذى سيترتب علية زيادة الدعم للمواطنين خاصة محدودى الدخل، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

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