أبو هشيمة: من يستثمر فى الحديد "قلبه ميت".. وأحمد عز برىء من ارتفاع أسعاره

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، إن صناعة الحديد والصلب "عليها العين" منذ دخول أحمد عز لمجال السياسة، مشيرا إلى أن "عز" برىء من ارتفاع وانخفاض أسعار الحديد فى السنوات الماضية.

وأكد أبو هشيمة"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحديد صناعة دول وصناعة وطنية واستراتيجية وعظيمة، وعائدها ليس بقدر حجم الاستثمارات الكبيرة فيها، مضيفاً :"اللى بيعملها فى القطاع الخاص قلبه ميت وعاوز يستثمر استثمار كبير والعائد الله أعلم".

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