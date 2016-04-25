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أبو هشيمة: من يستثمر فى الحديد "قلبه ميت".. وأحمد عز برىء من ارتفاع أسعاره

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أبو هشيمة: من يستثمر فى الحديد "قلبه ميت".. وأحمد عز برىء من ارتفاع أسعاره أبو هشيمة: من يستثمر فى الحديد "قلبه ميت".. وأحمد عز برىء من ارتفاع أسعاره
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، إن صناعة الحديد والصلب "عليها العين" منذ دخول أحمد عز لمجال السياسة، مشيرا إلى أن "عز" برىء من ارتفاع وانخفاض الحديد فى السنوات الماضية.

وأكد أبو هشيمة"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى "، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحديد صناعة دول وصناعة وطنية واستراتيجية وعظيمة، وعائدها ليس بقدر حجم الاستثمارات الكبيرة فيها، مضيفاً :"اللى بيعملها فى القطاع الخاص قلبه ميت وعاوز يستثمر استثمار كبير والعائد الله أعلم".

- أبو هشيمة يعلن تطوير إحدى قرى حلايب.. ويؤكد:"التركة صعبة ولازم كلنا نشيلها"
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-"أبو هشيمة" فى رسالة للشباب: أنتم محظوظون بدعم الرئيس.. و"انسوا القطاع العام"
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مصر 365

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