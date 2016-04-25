بالصور..انفجار إطار أتوبيس تابع لـ"غرب الدلتا" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

انفجر إطار أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا، منذ قليل، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية مما أثار ذعر الركاب والأطفال داخل الأتوبيس.

واستغاث الركاب بخدمة الطوارىء وإدارة الشركة لإنقاذهم بعد توقف الأتوبيس لمدة طويلة فى الساعات المتأخرة من الليل ، كما اشتكى الركاب من الخدمة السيئة التى تقدمها الشركة للمواطنين وسوء مستوى السيارات المسئولة عن نقل الركاب.

انفجار إطار سيارة يحرق المقطورة الخلفية بطريق الإسكندرية مطروح

>

>