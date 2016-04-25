استقرار الوضع الأمنى فى منطقة الهلال النفطى الليبية

>أكد الناطق باسم حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى الليبية،على الحاسى، استقرار الوضع الأمنى فى منطقة الهلال النفطى، بعد اشتباكات دارت بين حرس المنشآت النفطية وقوات تنظيم الدولة"داعش" جنوب البريقة.

وأضاف الحاسى فى تصريح صحفى مساء أمس،"أن قوات تنظيم الدولة "داعش"المنسحبة من درنة قد عبرت خمس بوابات وثلاث قواعد جوية دون أن يجرى اعتراضها من القوات التى تسيطر على المناطق التى مروا بها أو من قبل سلاح الجو".

وقد أصيب آمر الجهاز إبراهيم جضران وثلاثة آخرون، أمس السبت، نتيجة الاشتباكات المسلحة بين سرية استطلاع تابعة لحرس المنشآت وقوات تنظيم الدولة المنسحبة من درنة، عند محطة 52 قرب الطريق المؤدى إلى حقل التحدى جنوب البريقة.

وكانت قوات تنظيم الدولة فى مدينة درنة قد انسحبت الأربعاء الماضى من آخر معاقلها فى منطقتى الفتايح والساحل الشرقى إلى خارج ضواحى المدينة٬ عقب إطلاق مجلس شورى مجاهدى درنة وضواحيها٬ عملية "شهداء الحيلة" للقضاء على التنظيم بالمدينة.

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