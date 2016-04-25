وزير الإسكان: العلاقة بين القطاعين العام والخاص محور ارتكاز في التنمية الشاملة

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة، إضافة إلى ما تتيحه الجهات الأخرى المشاركة من خدمات متنوعة.

جاء ذلك بعد تدشينه أمس لمعرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس"، وذلك في مركز معارض الرياض.

وأشاد الحقيل بتظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنون والمهتمون والمتخصصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن مثل هذا المعارض تشكّل فرصة سانحة للمواطنين للتعرف على جديد المنتجات العقارية والتمويلية.

وتجول الوزير على أجنحة الشركات التطويرية العقارية والمؤسسات التمويلية في المعرض، كما كرّم خلال حضوره، الجهات الراعية للمعرض، مقدّماً شكره لها على اهتمامها وتفاعلها.

ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، والتي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين للعمل على الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.