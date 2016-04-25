سعود بن نايف يضع الحجر الأساس لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس لمستشفى د. سليمان الحبيب بمدينة الخبر أمس، بسعة 400 سرير وبتكلفة تصل إلى مليار و800 مليون ريال.

وسيقام مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر على مساحة إجمالية 203.000 متر مربع، وسعته الاستيعابية الأولية 400 سرير، إضافة إلى عيادات مجهزة تغطي جميع التخصصات، فيما سيتم تخصيص 100 سرير للعناية المركزة بجميع أنواعها، و50 سريراً للطوارئ، علاوة على 16 غرفة ولادة، وغرفتين مجهزتين للقسطرة القلبية، إضافة إلى عشر غرف عمليات ضمن المركز الجراحي المتخصص. فيما سيوفر نحو 2000 فرصة عمل لأبناء المنطقة الشرقية في التخصصات الطبية والفنية والإدارية.

وقال د. عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تفخر بأن يكون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- هو من افتتح أول فروعها بمدينة الرياض في 1415ه الموافق 1995م (حينما كان أميراً لمنطقة الرياض أنذاك) لتنطلق مسيرة تميّز المجموعة منذ هذا التاريخ، حتى باتت تشغل حالياً 17 مشروعاً صحياً متميزاً في المملكة ودولة الإمارات ومملكة البحرين، إضافة إلى خطة توسعات طموحة تستهدف إضافة نحو 1500 سرير أخرى في غضون السنوات القليلة المقبلة سيكون للمنطقة الشرقية نصيب الأسد منها.

وأوضح أن المجموعة يعمل بها نحو 11 ألف موظف في مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية من 60 جنسية عالمية، مشيرا إلى أن المجموعة ستعمل على توفير أحدث ما وصلت إليه التقنية الطبية من خلال شراكاتها الاستراتيجية القوية مع كبريات الكيانات الطبية العالمية، لافتا أنهم يعملون من خلال هذا المشروع إلى تقديم رعاية طبية شاملة في كل التخصصات، لاسيما التخصصات الدقيقة مثل، القلب، والسمنة، وجراحة المخ والأعصاب، والعيون، والأطفال، والنساء والولادة، والجراحة، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والأشعة، والمختبر، وغيرها.

وزاد في السياق ذاته، أن المستشفى يضم مركزاً متكاملاً لطب وجراحة القلب لرعاية المرضى من كل الفئات العمرية، من خلال طوارئ قلبية متخصصة، ووحدات متكاملة للقسطرة القلبية، والعناية القلبية وغيرها من التخصصات الدقيقة ذات الصلة لتقديم رعاية صحية سريعة وفورية لمرضى الأزمات القلبية وغيرها. فيما سيولي المستشفى للسيدات اهتماماً خاصاً من خلال عدة مراكز متميزة توفر للمرأة الرعاية الصحية التامة، في مجالات التشخيص وعلاج الأمراض النسائية، ومتابعة الحمل، والولادة الطبيعية والقيصرية، وتوفير أجنحة وغرف تنويم ذات طابع خاص، يبعث على الراحة والأمان للمرأة، إضافة إلى برامج متنوعة للعناية بالبشرة، والشعر بالليزر، والجراحات التجميلية وغيرها.

وأضاف أن المجموعة ستطبقُ في هذا المشروعِ نظامَ التكنولوجيا الرقميةِ بالكامل، عند تقديم الخدمة الطبية منذ دخولِ المراجعِ المستشفى حتى مغادرته، انطلاقاً من أن مجموعةَ د. سليمان الحبيب قد تجاوزتْ بشكلٍ كبيرٍ مرحلةَ تقديمِ خدماتِها الصحيةِ بواسطةِ الملفِ الطبي الإلكتروني، وأحرزتْ تقدماً ملموساً وسباقاً في تطبيقِ مفاهيمٍ أوسعَ للصحة الإلكترونية، عبر تطويرِ تطبيقاتٍ مبتكرةٍ، تمكنُ المراجعَ من الحصولِ على الخدمةِ الطبيةِ وهو في مكانهِ، وفي أي وقتٍ شاءَ عن طريقِ حزمةٍ كبيرةٍ من الخدماتِ الإلكترونيةِ، عبر تطبيقات الهواتفِ الذكيةِ والموقعِ الإلكتروني للمجموعة، كما يُمّكنُ هذا التطبيقُ الطبيبَ من الدخولِ، وتصفحِ ملفاتِ المراجعين، وتقديمِ الاستشاراتِ والتوصيّاتِ الطبيةْ، عبر تطبيقاتِ الهواتفِ الذكيةِ والأجهزةِ اللوحيةِ على مدار 24 ساعةٍ، من أيِ مكانٍ داخلِ مستشفياتِ المجموعةِ أو خارجها، كما تساعدُ هذه التطبيقاتُ أطباءَنا على الحصولِ على التنبيهاتِ والتذكيراتِ اللحظيةِ للحالاتِ الصحيةِ الطارئةِ للمراجعين.

وتوقع ناصر الحقباني المدير التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب في لقاء مع "الرياض"، أن ترتفع نسبة السعودية خلال الخمس السنوات المقبلة في المستشفى بالمنطقة الشرقية إلى 40 في المئة وفق خطة مدروسة للسعودية في كافة التخصصات الصحية والفنية والإدارية، ويعملون على التوسع في أسرة الطوارئ، والمستشفى قابل للتوسعة إلى 800 سرير ثم إلى 1500 سرير وفق خطة مدروسة بعد الموافقات الرسمية عليها وسيكون المستشفى على 20 دور وسيكون ومسطحات البناء المستقبلية 30 ألف متر مربع ونعمل أن يكون أكبر من مشروع صحي خاص في المملكة.