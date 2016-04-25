لاعب طنطا: وقعت للزمالك على بياض

أكد جلال العقدة ظهير أيسر فريق طنطا أنه وقع على عقود مع نادي الزمالك تمهيدًا لانضمامه لصفوف الفريق مع بداية الموسم الجديد.

وقال العقدة عبر قناة CBC يوم الأحد: "وقعت على بياض بعد جلسة مع إسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة، فاللعب لناد كبير مثل الزمالك شرف لأي لاعب".

وأضاف "أنتظر فقط مكالمة من مسئولي الزمالك لحسم موقفي النهائي بعد التشاور مع أليكس ماكليش المدير الفني للفريق".

وأوضح جلال العقدة أن انضمام للزمالك يأتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي طنطا الذي صعد للدوري الممتاز بعد مباراة فاصلة بعد دمنهور.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة في الجبهة اليسرى، حيث واصل اعتماده على حمادة طلبة رغم التعاقد مع الثنائي محمد حمدي جمعة وشريف علاء مطلع الموسم الجاري، علمًا بأن الأخير تمت إعارته لنادي بتروجت في يناير الماضي.