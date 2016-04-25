13 جلسة علمية في يومين تعرضان جوانب من مآثر سعود الفيصل يشارك فيها وزراء ومسؤولون خليجيون وعرب

تبدأ صباح اليوم الاثنين 18 رجب 1437ه، 25 إبريل 2016م الفعاليات العلمية لمؤتمر "سعود الأوطان" والذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ويتضمن جدول الجلسات العلمية والمحاضرات التي تتواصل على مدى يومين 14 محاضرة في 13 جلسة.. تتناول خمسة محاور رئيسية عن مسيرة الأمير سعود الفيصل - رحمه الله -، العلمية والمهنية، ونماذج من جهوده الدبلوماسية، مثل إحلال السلام في لبنان، وتحرير الكويت من الغزو العراقي، وترسيخ الأمن الإقليمي، والرؤية السياسية عند سعود الفيصل، وإسهاماته في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

الجلسة الأولى

ويستهل المؤتمر أعماله العلمية بجلسة أولى بعنوان "سعود الفيصل ومسيرة التنمية" يديرها المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ويشارك فيها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبدالعزيز أبو زنادة الأمين العام السابق للهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها.

الجلسة الثانية

وجلسة ثانية بعنوان "سعود الفيصل وزيراً للخارجية" يديرها وكيل وزارة الخارجية الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ويشارك فيها، السفير الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وكيل وزارة الخارجية، والسفير الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والدكتور خالد بن إبراهيم الجندان وكيل وزارة الخارجية.

الجلسة الثالثة

بينما تناقش الجلسة العلمية الثالثة "الرؤية الاقتصادية عند سعود الفيصل" ويدير الجلسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، ويشارك فيها محمد أبا الخيل وزير المالية الأسبق، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور عبدالله بن إبراهيم القويز الخبير الاقتصادي والسفير السابق.

14 محاضرة تسلط الأضواء على أبرز المواقف التاريخية للأمير الراحل نحو وطنه وأمته

الجلسة الرابعة

وتتناول الجلسة الرابعة "الجهود الدبلوماسية للأمير سعود الفيصل في تحقيق المصالحة اللبنانية"، ويدير الجلسة الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، ويشارك فيها رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق أمين الجميل، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، والفريق ركن متقاعد د. محمد بن عيد العتيبي مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأسبق.

الجلسة الخامسة

وخصصت الجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر لمناقشة جهود الأمير سعود الفيصل في تحرير الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، ويدير الجلسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح وزير الخارجية الكويتي السابق، ويشارك فيها الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عبدالرحمن السعيد المستشار في الديوان الملكي، وسفير المملكة العربية السعودية بالكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز.

الجلسة السادسة

تناقش الجلسة السادسة جهود المملكة في ترسيخ الأمن الإقليمي وإسهامات الأمير سعود الفيصل في هذا الشأن، ويدير الجلسة الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيها دولة السيد طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والدكتور صالح عبدالرحمن المانع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، والدكتور رضوان السيد الكاتب والمفكّر اللبناني.

الجلسة السابعة

وتناقش الجلسة السابعة من جدول أعمال المؤتمر "تمكين المرأة في السياسة الخارجية السعودية، ويدير الجلسة السفير أسامة نقلي مدير إدارة الشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية، ويشارك فيها السفير سلطان بن عبدالله السلطان مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، والدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد عضو مجلس الشورى، والدكتورة سمر السقاف نائبة عميد جامعة الأميرة نورة للشؤون الصحية، والسيدة منال بنت بندر العتيبي سكرتير ثانٍ في إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية.

فيما سيلقي الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، كلمة عن الأمير سعود الفيصل، يليها محاضرة عامة بعنوان: "الأمير سعود الفيصل الغائب الحاضر" يقدمها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل الجبير، تتناول مسيرة الأمير سعود الفيصل - رحمه الله - ورؤيته ومواقفه السياسية.

الجلسات تفتتح ب «مسيرة التنمية» وتختتم ب «جهود الفيصل في دعم القضية الفلسطينية»

الجلسة الثامنة

وتختتم فعاليات ثاني أيام المؤتمر بجلسة ثامنة بعنوان "ذكرياتي مع الفيصل" يديرها أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، الدكتور صالح المانع، ويشارك فيها الدكتور عبدالعزيز أبوزنادة الأمين العام السابق للهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها، والدكتور سعود الشواف المستشار القانوني للأمير سعود الفيصل- رحمه الله، والسفير سلطان الصائغ نائب مدير عام مكتب الأمير سعود الفيصل سابقا.

الجلسة التاسعة

وتتواصل جلسات المؤتمر العلمية يوم الثلاثاء 19 رجب 1437ه بجلسة تاسعة عن إسهامات سعود الفيصل في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، يديرها وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ويشارك فيها وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل الحجيلان، وعبدالله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجلسة العاشرة

في حين تتناول الجلسة العاشرة من جدول أعمال المؤتمر جهود الفيصل في مسيرة جامعة الدول العربية، ويدير الجلسة وزير الخارجية القطري السابق خالد بن محمد العطية، ويشارك فيها بالحديث عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير أحمد عبدالعزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية.

الجلسة الحادية عشرة

وتناقش الجلسة الحادية عشرة جهود الفيصل لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، ويدير الجلسة الأمير خالد بن سعود الفيصل مستشار رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ويشارك فيها إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني الأسبق، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي.

الجلسة الثانية عشرة

فيما تناقش الجلسة الثانية عشرة من أعمال المؤتمر نماذج من جهود الأمير سعود الفيصل لمكافحة التطرف والإرهاب، ويدير الجلسة سليمان ماجد الشاهين عضو الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشارك بالحديث فيها الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وكيل وزارة الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.

الجلسة الثالثة عشرة

وتختتم الجلسات العلمية بالجلسة الثالثة عشرة عن جهود الفيصل لدعم القضية الفلسطينية، ويدير الجلسة سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ويشارك في أعمال الجلسة بالحديث الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ودولة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، والدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوّض العلاقات الدولية، والدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث.