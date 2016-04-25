21 مرتكزاً تتضمنها خطة التحول الوطني تؤسس للمرحلة المقبلة

من المتوقع أن تستقر مرتكزات التحول الوطني التي سيعلن عنها بعد ساعات من نهار هذا اليوم، على ٢١ مرتكزاً - بحسب ما حصلت عليه "الرياض" -، ستكفل التغير الجذري الذي تطمح له القيادة الشابة ورفع كفاءة الانفاق الحكومي ومراقبته، من أهمها البعد عن البيروقراطية في العمل الوزاري وتفويض الصلاحيات والبعد عن المركزية وعدم الاعتماد على النفط، والاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية ومن التقنية وتوطينها.

كما أن التوجه الجديد يبحث آلية الاستثمار في قطاع الموانئ خارج المملكة، وأن تكون المملكة المصدر الاول للتمور في العالم، وإعادة النظر في نظام ولوائح الخدمة المدنية بما يحقق رفع انتاجية الموظف العام.

ومن المتوقع أن تكون مرتكزات التحول الوطني كالتالي:

١- أن يكون الوزير ملماً بالسياسات العامة للدولة وما يتصل بها، وأهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في معالجة التحديات التي تواجهها الدولة.

٢- أن يتولى مسؤولو الوزارة فيما دون الوزير تسيير العمل الاجرائي فيها بما يكفل منح الوزير مزيدا من الوقت لقيادة الوزارة لتحقيق أهدافها، وقيامه بمسؤولياته الأخرى وبخاصة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للوزارة.

٣- عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنويع مصادر الدخل من خلال مصادر أخرى ومنها رفع كفاءة جباية الزكاة وتحصيل الرسوم ومصادر الايرادات الأخرى والتوسع في الخصخصة.

٤- تعزيز مكانة المملكة لتكون منتجا رسميا لمصادر مختلفة من الطاقة، والاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية ومن التقنية وتوطينها.

٥- رفع كفاءة الانفاق الحكومي ومراقبته.

٦- تهيئة المشروعات اللازمة في المشاعر المقدسة، وتطوير الخدمات التي تقدم فيها لتكون بيئة جاذبة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار.

٧- رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي.

٨- النظر في أساليب استثمار احتياجات الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

٩- رفع مستوى تأهيل المواطنين ليتناسب مع متطلبات سوق العمل والعمل على توسيع فرص العمل في القطاع الخاص.

١٠- اختيار أفضل الاساليب المناسبة للتوسع في تمويل الاسكان وبحث وسائل توفير الاراضي بأسعار مناسبة.

١١- ضمان أن تكون وثائق الأراضي الصادرة من كتابات العدل ذات موثوقية عالية.

١٢- ضرورة بحث موضوع التزايد الكبير للسكان- المتوقع حدوثه في المملكة- وتأثيره المرتقب على زيادة الطلب على الخدمات.

١٣- مدى مناسبة الاستمرار في البرامج التي تنفذها وزارة التعليم، والنظر في البدائل المناسبة لها بما في ذلك الاستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية في هذا الشأن.

١٤- رفع مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتركيز على ايجاد مؤسسات (غير ربحية) تسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتعنى خصوصا بما يلي: (الصحة، والتعليم، والترفيه).

١٥- خصخصة المؤسسات الصحية، والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين.

١٦- توفر بنية تحتية مناسبة لقطاع النقل من موانئ ومطارات وسكك حديدية وطرق، والخدمات اللازمة لها، ودراسة الاستثمار في قطاع الموانئ خارج المملكة.

١٧- ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة تناقص منسوب المياه الجوفية في المملكة، ودراسة الاستخدامات المثلى لتحلية المياه.

١٨- تنمية قطاع الاتصالات وتطويره بصورة عامة ومن ذلك التوسع في التعاملات الالكترونية ووضع الآليات اللازمة للوقاية من الآثار السلبية للهجمات الالكترونية، وحماية البيانات والمعلومات، والعمل على استغلال الطيف الترددي بالشكل الامثل.

١٩- أن تكون المملكة المصدر الاول للتمور في العالم باستخدام اساليب لاتؤثر على منسوب المياه الجوفية ومضاعفة نسبة تصدير المواد الغذائية التي تعتمد على موارد أولية مستوردة.

٢٠- إعادة النظر في نظام ولوائح الخدمة المدنية بما يحقق رفع انتاجية الموظف العام.

٢١- دعم استمرارية المنشآت التجارية في القيام بدورها كشريك للدولة في التنمية الاقتصادية.