مدرب المقاولون: المقاصة مثل الأهلي والزمالك

أشاد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب بفريق مصر للمقاصة رغم الفوز عليه بهدف في ملعب الفيوم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

وقال عودة عقب اللقاء: "فريق المقاصة يشبه الأهلي والزمالك، فالأهلي الأقوى هجومًا برصيد 41 هدفًا، يليه المقاصة 35 هدفًا، لأن لديه حلول فردية بفضل مهارات نانا بوكو وعمر النجدي وهاني سعيد وميدو جابر وعمرو بركات".

وأوضح عبر قناة "الحياة 2": "نجحنا في تحقيق الفوز، لأننا أبطلنا خطورة المقاصة على أطراف الملعب، حيث أغلقت الجانبين باللعب بثلاثة لاعبين على كل خط، من أجل تضييق المساحات أمام لاعبي المقاصة".

وواصل: "المقاولون كان الأخطر في الشوط الأول وأضعنا عدة فرص، حيث كنت أدافع بسبعة لاعبين وأهاجم بالثلاثي عمر جمال ومحمد فضل وأحمد علي لاستغلال المرتدات، ولنا هدف صحيح 100%".

واختتم محمد عودة تصريحاته بالإشادة بالمهاجم المخضرم محمد فضل، مؤكدًا أنه لاعب كبير، وساهم في فوز المقاولون ب12 نقطة متتالية بأهدافه الحاسمة.