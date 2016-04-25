الجيش يسيطر على مدينتى المكلا والشحر باليمن وانسحاب عناصر القاعدة منهما

>أجرى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأحد اتصالا هاتفيا باللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت هنأه فيه بالانتصارات الكبيرة التى حققها الجيش الوطنى وأبناء حضرموت على عناصر تنظيم القاعدة.

وقد استطاعت قوات الجيش والمقاومة مساء أمس فى الحملة العسكرية التى بدأتها اليوم لطرد عناصر التنظيم من حضرموت دخول مدينة المكلا عاصمة المحافظة لتنهى سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على المدينة التى استمرت لأكثر من عام وانسحبت عناصر القاعدة إلى خارج المدينة التى لم تشهد أى معارك باستثناء مواجهات مسلحة وقعت بمنطقة العيون القريبة من المدينة .

كما سيطرت القوات على مطار الريان وميناء المكلا وتقدمت لاحقا إلى مناطق أخرى من المدينة ولم يبد عناصر التنظيم أى مقاومة وفضلوا الانسحاب على مواجهة القوات وخرج المئات من الاهالى الى الشوارع فرحا بقدوم قوات الجيش.

وسيطرت القوات على مدينة الشحر الساحلية التى شهدت حالة من الهدوء مساء أمس الأحد بعد هروب عناصر التنظيم، كما سيطرت على ميناء الضبة وميناء الصيد وكافة أنحاء المدينة وسط أنباء عن قيام قيادات قبلية بالتوصل مع عناصر التنظيم إلى اتفاق يقضى بخروجهم سلميا من المدينة.

>