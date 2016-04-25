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أهلي جدة: عبد الشافي مستمر معنا الموسم المقبل

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أهلي جدة: عبد الشافي مستمر معنا الموسم المقبل أهلي جدة: عبد الشافي مستمر معنا الموسم المقبل

أكد طارق كيال المشرف العام على الكرة في نادي أهلي جدة استمرار محمد عبد الشافي الظهير الأيسر في الموسم المقبل.

وانضم عبد الشافي لأهلي جدة مطلع الموسم الماضي ووقع على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وقال كيال عبر قناة ON TV: "الزمالك ناد كبير وعريق ونكن له كل الاحترام والتقدير.. لكن عبد الشافي مستمر معنا الموسم المقبل".

وأضاف "عبد الشافي لاعب كبير ومحترم وشرف الكرة المصرية.. وقدم أداء مميزا لذا فهو معنا".

ورفض كيال الحديث عن باقي مستحقات الزمالك البالغة مليون و200 ألف دولار.

وتوج أهلي جدة ومعه عبد الشافي بالدوري السعودي رسميا بالفوز على الهلال 3-1.

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