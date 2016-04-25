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باسم مرسي: مستحيل أبيع الزمالك.. هدفي الفوز وليس التسجيل

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باسم مرسي: مستحيل أبيع الزمالك.. هدفي الفوز وليس التسجيل باسم مرسي: مستحيل أبيع الزمالك.. هدفي الفوز وليس التسجيل

أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك أنه "مستحيل أبيع النادي لأنه صاحب الفضل علي".

وقرر الزمالك إيقاف باسم مرسي وتحويله إلى التحقيق بعد ما بدر منه مع محمد سالم مهاجم الفريق وعبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي. (طالع التفاصيل)قبل أن يظهر في التدريبات الجماعية للفريق.

وتحدث باسم مرسي عن حقيقة رحيله عن الفريق "متجها إلى الأهلي أو غير ذلك" قائلا: "مستحيل أبيع الزمالك صاحب الفضل علي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "الزمالك هو من صنع أسمي. ومستحيل أبيعه".

وأكمل حديثه قائلا: "دائما ما أهتم به هو فوز الفريق. ليس تسجيلي للأهداف أو غير ذلك".

وأتم "فوز الزمالك في المباريات هو الأهم دائما".

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