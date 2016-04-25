باسم يتحدث عن الجلوس احتياطيا في الزمالك.. ' خلاف ' عبد الحليم ورسالة للجماهير

تحدث باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عن عدم المشاركة كأساسي في الفترة الماضية تحت قيادة أليكس ماكليش.

وقرر الزمالك إيقاف باسم مرسي وتحويله إلى التحقيق بعد ما بدر منه مع محمد سالم مهاجم الفريق وعبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي. (طالع التفاصيل)قبل أن يظهر في التدريبات الجماعية للفريق.

في أخر 5 مباريات للزمالك، شارك باسم مرسي كاحتياطي في 3 مباريات وغاب عن 2.

وعن ذلك، قال باسم مرسي: "هذه رؤية الجهاز الفني".

وأضاف "أبذل قصارى جهدي وفي الأخير المشاركة من عدمها هي قرار من الجهاز الفني المحترم بقيادة ماكليش".

وأكمل حديثه قائلا: "ماكليش مدرب رائع ونحن نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين مثل مايوكا ومحمد سالم وأحمد حسن مكي. والأهم فوز الزمالك وليس تسجيلي الأهداف".

الخلاف مع عبد الحليم علي

وتطرق باسم في حديثه للتعليق عن أزمته الأخيرة مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي والتي تم على أثرها تحويل اللاعب للتحقيق وإيقافه.

وقال باسم: "الأزمة أخذت أكبر من حجمها، كالعادة لأنني أنا من في الصورة. إذا كان لاعبا أخر لانتهى الأمر في وقتها من قبل وسائل الإعلام".

وواصل "لم يحدث أي خلاف. والأمور انتهت سريعا وأنا أعشق عبد الحليم وأحترمه للغاية".

وأكمل مازحا "سأصل إلى رقمه القياسي كالهداف التاريخي للزمالك وسأتخطاه أيضا".

الجماهير والدوري

"الدوري لم ينته حتى الآن. سنقاتل حتى أخر نفس".. هكذا تحدث مهاجم الزمالك عن لقب الدوري المصري.

وفي رسالة إلى الجماهير، قال باسم: "عودتهم كانت رائعة للغاية وأثبتوا للجميع أنهم على قدر المسؤولية".

وأتم "وجودكم في المباريات كان عاملا إيجابيا على الزمالك".

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