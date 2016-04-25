فروع التنمية والائتمان الزراعى بالوادى الجديد تتستلم أول دفعة من توريدات الأقماح

قال سعيد هريدى، مدير عام بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوادى الجديد، أن فرع البنك بدأ فى استلام الدفعة الأولى من توريدات الأقماح، باجمالى 7 آلاف إردب قمح من المزارعين والموردين بمراكز المحافظة الخمسة وذلك بالتعاون مع مديريتى التموين والزراعة وبنوك القرى.

واضاف هريدى أنه تم توفير الفوارغ بوفرة كبيرة تيسيرا على المزارعين وصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 24 ساعة دون اعتبار لمديونية المزارعين لدى البنك حيث يتم صرف المستحقات المالية له كاملة.

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