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مستشفى دمياط العام يباشر الحالة الصحية لرضيعة عثر عليها بميدان الساعة

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مستشفى دمياط العام يباشر الحالة الصحية لرضيعة عثر عليها بميدان الساعة مستشفى دمياط العام يباشر الحالة الصحية لرضيعة عثر عليها بميدان الساعة
قيد قسم شرطة أول دمياط، محضر العثور على طفلة رضيع ملقى بالقرب من ميدان الساعة بمدينة دمياط مساء أمس، برقم 2/ 148 قسم شرطة دمياط وتم نقل الطفلة إلى حضانة مستشفى دمياط العام وتبين أنه بحالة صحية جيدة ويبلغ عمره 70 يوما تقريبا.

وكان أهالى مدينة دمياط ، عثروا علي طفلة حديثة الولادة تم إخطار شرطة النجدة والإسعاف
>وتم نقل الطفلة لحضانة مستشفى دمياط العام ووضعها تحت الملاحظة وجارى تحرير محضر بالواقعة.


>- بالفيديو.. العثور على طفلة رضيعة بميدان الساعة فى دمياط
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مصر 365

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