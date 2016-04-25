بالصور.. ضبط 57 ألف صاروخ ومخزن ألعاب نارية بأسيوط

تمكن منذ قليل ضباط أمن قسم أول أسيوط من ضبط مخزن ألعاب نارية وسقوط 4 تجار، وبحوزتهم ما يقرب من 57 ألف صاروخ وشمروخ خلال حملة أمنية تم شنها اليوم في إطار الحملات المستمرة مع إقتراب أعياد الأقباط .

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث القسم تفيد بتواجد عدد من التجار واستلامهم كمية كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق مكبر بقيادة المقدم أحمد نظيم رئيس مباحث قسم اول، وكلا من النقيب احمد عاصم حمزة، النقيب علي جلال، النقيب أحمد حسن وتم إلقاء القبض على 4 تجار وصاحب مخزن وهم احمد يحيى ثابت 28 سنة تاجر مقيم الشيخ علي عبدالدايم أول أسيوط وبحوزته 26899 صاروخ و 82شمروخ ، محمد محمود محمد 24 سنة تاجر مقيم الشهيد محمد كامل أول اسيوط وبحوزته 4430، محمود كرم سيد عبدالهادى 21 تاجر، مقيم درب عزيز أول أسيوط وبحوزته 5253 صاروخ، متولي مصطفي متولى 25 موظف، مقيم القيثارية أول أسيوط 7667 صاروخ ومصطفي جمعه عبدالعزيز بدوي 32 سنة تاجر ومقيم الخضرية 13124 و18 شمروخ وتحررت محاضر بذلك للعرض علي النيابة.

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