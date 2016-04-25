أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط 57 ألف صاروخ ومخزن ألعاب نارية بأسيوط

Google+ Print
بالصور.. ضبط 57 ألف صاروخ ومخزن ألعاب نارية بأسيوط بالصور.. ضبط 57 ألف صاروخ ومخزن ألعاب نارية بأسيوط
تمكن منذ قليل ضباط أمن قسم أول أسيوط من ضبط مخزن ألعاب نارية وسقوط 4 تجار، وبحوزتهم ما يقرب من 57 ألف صاروخ وشمروخ خلال حملة أمنية تم شنها اليوم في إطار الحملات المستمرة مع إقتراب أعياد الأقباط .

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث القسم تفيد بتواجد عدد من التجار واستلامهم كمية كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق مكبر بقيادة المقدم أحمد نظيم رئيس مباحث قسم اول، وكلا من النقيب احمد عاصم حمزة، النقيب علي جلال، النقيب أحمد حسن وتم إلقاء القبض على 4 تجار وصاحب مخزن وهم احمد يحيى ثابت 28 سنة تاجر مقيم الشيخ علي عبدالدايم أول أسيوط وبحوزته 26899 صاروخ و 82شمروخ ، محمد محمود محمد 24 سنة تاجر مقيم الشهيد محمد كامل أول اسيوط وبحوزته 4430، محمود كرم سيد عبدالهادى 21 تاجر، مقيم درب عزيز أول أسيوط وبحوزته 5253 صاروخ، متولي مصطفي متولى 25 موظف، مقيم القيثارية أول أسيوط 7667 صاروخ ومصطفي جمعه عبدالعزيز بدوي 32 سنة تاجر ومقيم الخضرية 13124 و18 شمروخ وتحررت محاضر بذلك للعرض علي النيابة.

ألعاب نارية (1)

ألعاب نارية (2)

ألعاب نارية (3)

ألعاب نارية (4)

- مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بقرية المطيعة بأسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365