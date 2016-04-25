جامعة زايد تعرض مشاريع الطالبات

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح رئيسة جامعة زايد، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لتشجيع المبادرات الطلابية وتنشيط فعاليتها، إدراكاً لأثرها الإيجابي في مساعدة الطلبة على استكشاف قدراتهم العملية وتعزيز مهاراتهم القيادية.

جاء ذلك لدى افتتاح معاليها صباح أمس مهرجان مشاريع طالبات جامعة زايد لعام 2016 المقام لمدة يومين في ساحة «أتريوم» بفرع الجامعة في دبي، بحضور يوسف لوتاه مدير أول مركز حمدان للإبداع والابتكار والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد.

وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية الجامعة، التي تتكامل فيها خطتها الدراسية والأكاديمية مع رعاية أنشطة الطلبة، فتسهم بذلك في صقل شخصياتهم وتتيح لهم الفرص لاكتساب الخبرات والاعتماد على النفس.

وقامت معاليها وضيوف المهرجان بجولة تفقدية على المشاريع الطلابية التي عُرِضت في 63 جناحاً حيث اطلعت على الأفكار التي تقوم عليها المشاريع، ومدى استفادة الطالبات منها.

وأشارت معاليها عقب الجولة إلى أن المشاريع المشاركة تعكس تنوعاً في اهتمامات الطالبات بعالَم التجارة من حيث التركيز على المنتجات والسلع التي تهم المرأة والأسرة.

ووجهت طالبات الجامعة إلى ضرورة تطوير مشاركاتهن في الدورات المقبلة، بحيث ينظرن بأفق أوسع إلى متغيرات السوق ومستجداته المتلاحقة.

وتتواصل فعاليات المهرجان من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وهو مفتوح لاستقبال الطالبات البالغ، عددهن نحو أربعة آلاف، بصحبة عوائلهن.

وتعد مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومركز حمدان للإبداع والابتكار شريكين استراتيجيين لجامعة زايد.