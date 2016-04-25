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وزير الأوقاف رافضا الحملات المؤيدة والمعارضة للنقاب: مستفزة وتغذى التطرف

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وزير الأوقاف رافضا الحملات المؤيدة والمعارضة للنقاب: مستفزة وتغذى التطرف وزير الأوقاف رافضا الحملات المؤيدة والمعارضة للنقاب: مستفزة وتغذى التطرف
أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن استياءه من حملة "امنع النقاب"، واصفًا إياها بالمستفزة، مشيراً الى أن البعض يدعو لمنع الحجاب أيضاً و ذلك ما يغذى التطرف و يضر بالمجتمع.

و أضاف وزير الأوقاف، خلال حواره ببرنامج "على مسؤليتي" مع الإعلامى أحمد موسى، أنه يرفض الدعوات المؤيدة للنقاب أيضاً، قائلاً:"كل واحدة تريد أن تنتقب هى حرة ما لم تضر بالآخرين.. لكن كل من يتصلن بالعمل العام لابد من كشفهن النقاب".

وأوضح أن الشيخ الشعراوى، أكد أن النقاب ليس مفروضا ولا مرفوضا، مشيراً الى أنه لا يجوز التطاول على النقاب، أو التعدى على حريات الآخرين.

وزير الأوقاف عن تظاهرات الغد: "ثقة فى الله لن تركع مصر"
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