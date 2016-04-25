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ضبط 28 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل بالمنيا

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ضبط 28 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل بالمنيا ضبط 28 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث مغاغة من ضبط عاطل بحوزته 28 ألف قرص مخدر.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير ادارة البحث الجنائى يفيد بوروود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز مغاغة مفادها قيام "اسحق. ت " ،48سنة من مركز مغاغة بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

علي الفور شكل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائى تحت إشراف العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث للشمال وبقيادة الرائد محمود شلقامى رئيس مباحث المركز ومعاونة النقباء عبد العزيز فرحات وأحمد الصاوى ومحمد رضا وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبحوزته 28،500 قرص مخدر من عقار الترامادول والتامول.

بمواجهة المتهم بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اقرا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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