أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط
أصيب منذ قليل 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بالكيلو 175، نتيجة السرعة الزائدة حيث انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة اسيوط مما اسفر عن اصابىة كلا من عادل معوض عمر 54 سنة وفادية كامل احمد 44 سنة سنة وعواطف متولى الدالى 40 سنة وسعاد محمد حسين 60 سنة، وتم نقلهم الى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة للتحقيق.


>- انقلاب سيارة محملة بالركاب داخل ترعة بساقلتة سوهاج واستخراج 8 أحياء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365