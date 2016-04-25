إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط

أصيب منذ قليل 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بالكيلو 175، نتيجة السرعة الزائدة حيث انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة اسيوط مما اسفر عن اصابىة كلا من عادل معوض عمر 54 سنة وفادية كامل احمد 44 سنة سنة وعواطف متولى الدالى 40 سنة وسعاد محمد حسين 60 سنة، وتم نقلهم الى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة للتحقيق.

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