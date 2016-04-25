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وزير الأوقاف: لن نسمح للخلايا النائمة بالوصول الى مناصب قيادية

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وزير الأوقاف: لن نسمح للخلايا النائمة بالوصول الى مناصب قيادية وزير الأوقاف: لن نسمح للخلايا النائمة بالوصول الى مناصب قيادية
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن ما يتداوله مواقع التواصل الإجتماعى حول خضوع عدد من المساجد لجماعة الإخوان و السلفيين، هى معلومات غير صحيحة أو دقيقة على الاطلاق.

أضاف وزير الأوقاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" و المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه خلال أسابيع قليلة سيتم إطلاق كتاب بعنوان "حماية الكنائس فى الإسلام"، و الذى يبزر الإسلام و الدين و يؤسس للتعايش السلمى مع الأديان المختلفة و مع الأخريين، و قام على إعداده 6 من كبار اساتذة الأزهر المتخصصين.

أوضح مختار جمعة، أن وزارة الاوقاف لن تسمح بتواجد الخلايا النائمة فى العمل الدعوى أو العمل القيادى أو استخدام المنابر للتحدث فى السياسة، مشيراً الى إحالة 3 وكلاء وزارة للتحقيق لعدم الإلتزام بتعليمات الوزارة بشأن الزوايا فى الجيزة، بالإضافة إلى إيقاف 40 خطيباً لعدم إلتزامهم بتعليمات وزارة الأوقاف.

- وزير الأوقاف عن تظاهرات الغد: "ثقة فى الله لن تركع مصر"
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