مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس فى احتفالات عيد الفصح

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواءهشام والى مدير إداره المرور، والعميد حلمى أبو الليل رئيس قسم المباحث الجنائيه، والعميد محمد السروجي مامور قسم اول طنطا، خدمات تأمين الكنائس بمناسبة احتفالات الاخوة المسيحيين بعيد الفصح.

وتفقد تأمين كنيسة مارى جرجس بشارع على مبارك وكنيسة دميانة بشارع على بن الفارض وكنيسة العذراء بمنطقة الصاغة دائرة قسم أول طنطا وشدد مدير أمن الغربية على تنفيذ إشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على الأسوار فى محيط الكنائس وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس.

وتحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتفتيش الجدي علي المترددين والتحلى بالكياسة وضبط النفس وإرتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

كما وجه قسم المرافق وإدارة المرور للمرور على جميع الكنائس دائرة المحافظة ورفع كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة والإنتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون.

كما قام بتوعية الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم

ووجه الضابط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصرى العظيم خاصة فى ظل هذة الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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