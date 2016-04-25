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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 25 أبريل

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 25 أبريل برج العقرب حظك اليوم الاثنين 25 أبريل

على الصعيد المهنى..


>من المحتمل أن تواجه سلسلة من الأحداث الجيدة التى تثبت لك أنك شخص محظوظ للغاية، ربما لأن هناك مشروع تجارى ناجح فى طريقه إليك، كذلك ستتخذ قرار منطقى ومناسب جداً لهذا اليوم، الذى قد تشعر فيه ببعض الأمل وكذلك ستحقق النجاح الذى تسعى إليه منذ فترة طويلة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..


>علاقة حب قديمة تعود للأفق من جديد، ومن المتوقع أن تعطى الحبيب فرصة من جديد لكى يعبر عن مشاعره وكذلك تساعده أنت على التخلص من الأخطاء السابقة التى وقع بها.

على الصعيد الصحى..


>أنت عُرضة اليوم للإصابة بأمراض الحساسية، عليك أن تتخذ حذر من كل هذه الأخطاء التى تقع بها، كذلك من المتوقع أن يحدث لك أزمة طارئة ولكنك كذلك ستتغلب عليها فى أسرع وقت ممكن

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>ستحقق ما تريد خلال الفترة الماضية هذا ما يخبرك به خبراء الأبراج، كما أنك ستكون قادر على التخلص من كافة المشاكل التى تعانى منها مؤخراً.
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مصر 365

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