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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 25\4\2016

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 25\4\2016 برج الميزان حظك اليوم الاثنين 25\4\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>تقدمك فى عملك أصبح ملحوظًا أمام الجميع حتى أن رؤسائك فى العمل أصبحوا يقدرون هذا بشكل كبير، انتظر مكافأة لك اليوم نتيجة الجهد الذى بذلته طيلة الأيام الماضية، لا تحاول الدخول فى علاقات متعمقة مع زملاؤك فى العمل فربما يجعلون مجهودك يذهب دون أى جدوى.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>عانيت الفترة الماضية من بعض الآلام فى المعدة نتيجة تناولك للغذاء من المطاعم المختلفة كثيرًا، لذا صحتك هذه الأيام غير جيدة فأنت تتناول عدد من العقاقير كى تتحسن صحتك، احذر أن تتناول عقاقير بكثرة فمن الممكن أن تزيد من الأمر سوء، صحتك ستتحسن الأيام المقبلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>تبحث عن علاقة عاطفية دائمًا لكنك لم تجد ما يلبى الصورة الموجودة بذهنك عن شريكك، كنت قد فكرت فى الفترة الماضية أن تمتنع عن الدخول فى أى علاقة عاطفية، لكن هذا الأمر باء بالفشل فى نهاية الأمر، كثرة التفكير فى الماضى قد تجعلك تدخل فى نوبات اكتئاب أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>تحتاج هذه الأيام لبعض الأموال التى تساعدك على تنفيذ ما يُلقى على عاتقكك من مسئوليات، حاول أن تنتبه جيدًا إلى عدم التصرف فى الأموال بطريقة عشوائية، فربما يكلفك الأمر الكثير، القليل من الصبر سوف يجعلك أفضل الفترة القادمة.
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مصر 365

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