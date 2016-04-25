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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 25/4/2016

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 25/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الاثنين 25/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>القرارات الصعبة هى شعار المرحلة القادمة، تجد نفسك فى مواقف متتالية تتطلب منك أخذ قرارات فى وقت قصير جداً، لكن صعوبتها تكمن فيما سيترتب عليها فى أجواء العمل المتوترة، التى أصبحت تشكل لك عبئاً كبيراً، عليك أن تتحلى بالصبر وتنحى المشاعر المتوترة والأفكار المندفعة جانباً الآن حتى تنتهى من هذه الفترة بأقل الخسائر الممكنة.

على الصعيد العاطفى:


>التعاون مع الأصدقاء فى الأعمال التطوعية يزيد من شعورك بالمسئولية والإحساس بالغير، أنت من الشخصيات التى تحمل فى داخلها طاقة كبيرة من الحب والعطاء، لكن هذا التعاون يجبرك على التواجد بذهن صافى طوال الوقت، مما يجعلك تفتقد إلى كثير من الحرية الشخصية التى تحسب لها حساباً جيداً طوال الوقت، وتخصص لها أوقات خاصة من يومك.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>التواجد فى الأماكن المزدحمة يتسبب لك فى الإصابة بنزلات البرد المتكررة التى تأتى لك بسبب العدوى، وعليك بارتداء الكمامات دائماً، حتى تتغلب على ضعف مناعتك وتتجنب الإصابات المتكررة حتى لا تتأثر بها وتظل تحت ضغطها لفترات طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مميزة فى حياته تتطلب منه إظهار مهاراته فى سرعة اتخاذ القرار، والعمل على تنفيذها سريعاً بدون توتر، حتى يعبر من هذه المرحلة، دون أى شعور بالندم على القرارات المتتالية التى تفرضها عليه الظروف.

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مصر 365

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