حظك اليوم برج العذراء الاثنين 25/4/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تعيش فى حالة من الإحباط والإرهاق الشديد، و علامات الطاقة السلبية بدأت فى الظهور على ادائك المهنى، تحتاج إلى أخذ اجازة طويلة لتستطيع استعادة قوتك الذهنية، حتى تعود إلى طبيعتك النشيطة التى اعتادت عليها المحيطين بك، تفكر فى كثير من المشاريع العملية لكن ذلك يعد نوعاً من التشويش الفكرى خاصة فى هذه الفترة التى لا تستطيع أن تنجز فيها شيئاً جديداً.>التفكير الدائم هو أسباب معاناتك هذه الفترة، تتصرف بشكل لا يفهمه أحداً غيرك، أنت على أعقاب قصة حب جديدة، لكنك لا تعرف هل هذه المشاعر حب حقيقى أ احتياج لوجود ذلك الشعور، بعض فترة الفتور العاطفى التى عشت فيها، أنت من الشخصيات التى نادراً ما تنجذب إلى شخص بسرعة وتذهب نحوه بكامل عواطفك لذلك لا تتسرع، العلاقة التى تناسب طباعك.>وعكات صحية متلاحقة لا تستطيع أن تواجهها لفترات طويلة، وتحتاج إلى استشارة عاجلة من الطبيب، حتى تتعرف على مصدر تعبك الدائم والشعور المستمر بالإرهاق، والحصول على عدد ساعات كافية من النوم من أول الضرورات فى هذه الفترة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة شديدة الصعوبة فى حياته، التفكير الدائم فى عدد من الأشياء التى تتمحور حول الاحتياج العاطفى، الشعور بالحب والندم معاًن وعدم القدرة على احتمال الأمور التى تحمل فى طياتها الكثير من المشكلات والمتاعب، تتطلب منه عدم التسرع فى اتخاذ قرارات.