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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 25/4/2016

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 25/4/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 25/4/2016

على الصعيد المهني:


>تعيش فى حالة من الإحباط والإرهاق الشديد، و علامات الطاقة السلبية بدأت فى الظهور على ادائك المهنى، تحتاج إلى أخذ اجازة طويلة لتستطيع استعادة قوتك الذهنية، حتى تعود إلى طبيعتك النشيطة التى اعتادت عليها المحيطين بك، تفكر فى كثير من المشاريع العملية لكن ذلك يعد نوعاً من التشويش الفكرى خاصة فى هذه الفترة التى لا تستطيع أن تنجز فيها شيئاً جديداً.

على الصعيد العاطفي:


>التفكير الدائم هو أسباب معاناتك هذه الفترة، تتصرف بشكل لا يفهمه أحداً غيرك، أنت على أعقاب قصة حب جديدة، لكنك لا تعرف هل هذه المشاعر حب حقيقى أ احتياج لوجود ذلك الشعور، بعض فترة الفتور العاطفى التى عشت فيها، أنت من الشخصيات التى نادراً ما تنجذب إلى شخص بسرعة وتذهب نحوه بكامل عواطفك لذلك لا تتسرع، العلاقة التى تناسب طباعك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>وعكات صحية متلاحقة لا تستطيع أن تواجهها لفترات طويلة، وتحتاج إلى استشارة عاجلة من الطبيب، حتى تتعرف على مصدر تعبك الدائم والشعور المستمر بالإرهاق، والحصول على عدد ساعات كافية من النوم من أول الضرورات فى هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة شديدة الصعوبة فى حياته، التفكير الدائم فى عدد من الأشياء التى تتمحور حول الاحتياج العاطفى، الشعور بالحب والندم معاًن وعدم القدرة على احتمال الأمور التى تحمل فى طياتها الكثير من المشكلات والمتاعب، تتطلب منه عدم التسرع فى اتخاذ قرارات.
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مصر 365

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