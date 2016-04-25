حظك اليوم برج الجدى الاثنين 25/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>قد يكون هناك نفقات زائدة عليك اليوم يجب أن تكون حذرًا فى كل ما تنفقه لأنك قد تتعرض لمشاكل مالية لا تستطيع التعامل معها ويجب أن تبحث عن وسائل إضافية لزيادة الدخل الخاص بك. على الصعيد العاطفى:

>هناك شخص قريب منك إلى حد كبير يحمل لك الكثير من المشاعر ويبدو أنك لا تشعر بهذه المشاعر على الإطلاق. لا تهمل مشاعر حبيبك فقد تخسر علاقة صادقة ومهمة سوف تغير من حياتك. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>ابتعد عن التوتر الذى يستنزف صحتك وحاول أن تمارس بعض التمارين الرياضية على مدار اليوم. قد تتعرض لمشاكل صحية فى القولون أو الجهاز الهضمى يجب أن تأخذ التدابير الوقائية اللازمة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لديك ما يكفى من العزيمة للتغلب على جميع العقبات التى تواجهك الأمور فقط تحتاج إلى قليل من الصبر والطاقة وكل شئ سيتحول فى القريب العاجل إلى ما تريده فسوف تحقق نجاحات مفاجئة وغير متوقعة

شبكةعيونالإخبارية

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