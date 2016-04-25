برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>لا تضع الاحتمالات الأسوأ دائماً أمامك، خاصة إن كانت خطواتك فى البدايات لا يمكن أن تجد الأمور كلها متراكمة عليكن مادمت تخطو بخطوات منتظمة ومحسوبة، التفاؤل يحمسك كثيراً ويزيد من قدرتك على الإنجاز والتفاعل مع أجواء العمل، حتى تكتسب خبرات عملية متنوعة بشكل سريع تجعلك فى مقدمة صفوف أصحاب الكفاءات.>تحتاج إلى التأقلم مع طبيعة شريك حياتك أولاً قبل أن تصدر أحكام مبكرة على العلاقة، خاصة أن الوقت مازال مبكراً لتحدد عن كانت علاقة ناجحة ام فاشلة، طبيعتك تفرض عليك التعلق بالأشياء سريعاً دون أن تعرف تفاصيلها، لذلك حاول أن تتأنى فى تصرفاتك وانفعالاتك، حتى لا تخسر شخص هام فى حياتك، ربما يكون من الصعب ان تعوض خسارته لاحقاً.>التأكد من صحة العادات الحصية والغذائية التى تعاد عليها، يجعلك بعيداً عن الرؤية الحقيقية لمشكلاتك الصحية، فعليك أن تصارح نفسك بحقيقة المشكلات أولاً حتى تتوصل إلى حل لها، حتى لا تجد نفسك وسط زخم من مشكلات صحية أنت لا تعلم عنها شىء.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش حالة من الحماس المحفوف بالخوف، مما يجعلك تخطو خطوات مرتعشة، ربما تكون صائبة وربما تندم عليها لذلك حاول أن تتأنى جيداً و تجعلك مشاعر خوفك هذه مشاعر بناءة حتى تكون سبب فى تقدمك.