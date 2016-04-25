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حظك اليوم برج القوس الاثنين 25/4/2016

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 25/4/2016 حظك اليوم برج القوس الاثنين 25/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>قد تغيير مجال عملك أو تنتقل لإدارة جديدة ولكن سوف تستمتع كثيرًا بهذا التغيير سوف تحصل على العديد من المسئوليات الجديدة التى تملأك بالحماس وتساعدك على إثبات قدراتك وسوف تحصل على إعجاب الجميع.

على الصعيد العاطفى:


>الرومانسية فى الهواء هذه الأيام بالنسبة لك اذا لم تكن فى علاقة حالية فقد تصادف حب حياتك فى علاقة مليئة بالوضوح والسعادة. أما اولئك الذين فى علاقة بالفعل تكون قادرًا على تجديد روح الرومانسية والحب مع الشريك.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>جدولك المزدحم لا يعطيك وقت للاهتمام بصحتك على نحو جيد وتقوم بتناول العديد من الوجبات السريعة بسبب طبيعة عملك لقد حان الوقت أن تحصل على بعض الراحة وتتناول الوجبات الصحية فى المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>هذا هو الوقت المناسب للوفاء بجميع الالتزامات والمهام المطلوبة منك منذ فترة وتقوم بتأجيلها تحتاج إلى الانضباط والتركيز والكثير من قوة الإرادة. الحب فى الهواء اجواء شديدة الرومانسية لك عزيزى القوس
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مصر 365

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